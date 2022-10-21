Son dakika | ÖSYM duyurdu: 2022 KPSS sonuçları açıklandı

Son dakika |ÖSYM, 2022-KPSS Lisans ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | ÖSYM duyurdu: 2022 KPSS sonuçları açıklandı

ÖSYM'den yapılan açıklamada 18 Eylül'de yapılan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleşen 2022-KPSS (Alan Bilgisi) ve 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelendiği kaydedildi.

Son dakika | ÖSYM duyurdu: 2022 KPSS sonuçları açıklandı

Cevap anahtarlarının kontrollerinin tamamlandığı, itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

" 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Beden Eğitimi Testi Temel Soru Kitapçığındaki 46 numaralı sorunun “A” olarak verilen doğru cevabın “B” olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme süreci tamamlanmıştır."

Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Ekim 2022 tarihinde saat 12.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

KPSS sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.

Son dakika | ÖSYM duyurdu: 2022 KPSS sonuçları açıklandı

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