ÖSYM Başkanı Aygün: DGS tercihleri yarın başlayacak

Yüzbinlerce adayın merakla beklediği DGS tercihleri yarın başlıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün konuya ilişkin, ''Değerli DGS adaylarımız, 2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız.'' bilgisini paylaştı.

Aygün, Twitter hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada şöyle konuştu;

Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın. Aşağıdan geçen yılki kılavuza erişebilirsiniz.

DGS TERCİH YAPMA EKRANI

2020 DGS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

ÖSYM'den daha önce yapılan açıklamaya göre 2020 DGS'ye 389 bin 308 kişi başvuru yaptı.

81 il ve Lefkoşa'da, 89 sınav merkezinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) toplam 389 bin 308 kişiye yakın aday katıldı.

Dikey Geçiş Sınavı (2020 DGS) sonuçları açıklandı. Sınava giren adaylar Meslek yüksekokulları ile Açıköğretim önlisans mezunlarının girdiği DGS sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecekler.