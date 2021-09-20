SON DAKİKA! ÖSYM duyurdu: YKS ek tercihler başladı!

SON DAKİKA! Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bu yıl 2 milyonun üzerinde aday katılım gösterdi. 26-27 Haziran tarihlerinde merkezi olarak uygulanan sınavın sonuçları 28 Haziran'da duyuruldu. Adayların tercih yapmasının ardından bugün kazandıkları okullar da belli oldu. Herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar ise bugün ek tercih yapabilecekler.

YKS EK TERCİHLER BAŞLADI!

YKS ek tercihleri 20 Eylül saat 10.00'da başlayacak ve 23 Eylül saat 23.59'da sona erecek. ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmede, "Ek yerleştirme işlemleri, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.



YKS ek tercih ekranı ÖSYM'nin AİS ekranında olacak. TIKLA - SORGULA