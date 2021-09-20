Arda Türkmen'in sevgilisi kim? Melodi Elbirliler kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?Baş Belası'nın Fisün'u Dilara Aksüyek'e takıntılı hayranı zor anlar yaşattı! Soluğu savcılıkta aldı!Hepsiburada Dört Dörtlük Fenomen İndirimleri ne zaman 2021? Hepsiburada Fenomen İndirimleri hangi saatlerde başlıyor 2021?CHP'li Alpay Antmen'in yaptığı itirazlar reddedildi! Mahkeme karar doğru dediEGM Jandarma Bekçi alımı ne zaman yapılacak, başvurular nasıl yapılır 2021? Bekçi maaşları ne kadar 2021?İZSU uyardı! İzmirliler dikkat! 8 saatlik su kesintisiİçimizden Biri 2. bölüm full, tek parça izle | İçimizden Biri son bölüm izleYargı 1. bölüm full, tek parça izle | Yargı son bölüm izleİkimizin Sırrı 7. bölüm full, tek parça izle | İkimizin Sırrı son bölüm izleKardeşlerim 20. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm izle
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. SON DAKİKA! ÖSYM duyurdu: YKS ek tercihler başladı!

SON DAKİKA! ÖSYM duyurdu: YKS ek tercihler başladı!

SON DAKİKA! YKS üniversite tercihlerinin açıklanmasının ardından ilk tercihlerde herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar ek tercihlerde bulunabilecek. YKS ek tercih tercihler bugün itibarıyla başladı!

SON DAKİKA! ÖSYM duyurdu: YKS ek tercihler başladı!

SON DAKİKA! Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bu yıl 2 milyonun üzerinde aday katılım gösterdi. 26-27 Haziran tarihlerinde merkezi olarak uygulanan sınavın sonuçları 28 Haziran'da duyuruldu. Adayların tercih yapmasının ardından bugün kazandıkları okullar da belli oldu. Herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar ise bugün ek tercih yapabilecekler.

109357.jpg

YKS EK TERCİHLER BAŞLADI!

YKS ek tercihleri 20 Eylül saat 10.00'da başlayacak ve 23 Eylül saat 23.59'da sona erecek. ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmede, "Ek yerleştirme işlemleri, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

YKS ek tercih ekranı ÖSYM'nin AİS ekranında olacak. TIKLA - SORGULA

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT