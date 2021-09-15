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  3. Son dakika | Oy çokluğu ile kabul gördü! A Milli Futbol Takımı'mızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu

Son dakika | Oy çokluğu ile kabul gördü! A Milli Futbol Takımı'mızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu

Son dakika haberi... A Milli Futbol Takımı'mızın yeni teknik direktörü Alman hoca Stefan Kuntz oldu.

Son dakika | Oy çokluğu ile kabul gördü! A Milli Futbol Takımı'mızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu

Son dakika haberi... Dün, İstanbul'da Hamit Altıntop ile görüşme gerçekleştiren ve prensip anlaşmasına varılan Stefan Kuntz bugün yönetim kuruluna sunuldu ve yönetim tarafından oy çokluğu ile kabul gördü.

Yönetimde yerli teknik adam isteyenler de olurken, daha fazla oy alan Kuntz yerli yardımcı antrenör formülü oldu. Stefan Kuntz, yardımcılarını da belirledikten sonra Türkiye'ye dönecek.

Detaylar geliyor...

STEFAN KUNTZ KİMDİR?

Alman teknik direktör ve santrfor mevkisinde oynamış eski millî futbolcu Stefan Kuntz, 58 yaşındadır.

Stefan Kuntz hakkında detqaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Stefan Kuntz kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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