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  3. Son dakika| Oyuncular Sendikası duyurdu: Oyuncu Arzu Akın hayatını kaybetti

Son dakika| Oyuncular Sendikası duyurdu: Oyuncu Arzu Akın hayatını kaybetti

Son dakika... Oyuncular Sendikası, oyuncu Arzu Akın'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Son dakika| Oyuncular Sendikası duyurdu: Oyuncu Arzu Akın hayatını kaybetti

Oyuncular Sendikasının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Arzu Akın'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Yapılan bilgilendirmede," Değerli üyemiz, sevgili meslektaşımız Arzu Akın hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" denildi.

Akın'ın 'Karar Kimin', 'Hamlet', 'Sherlock Holmes' ve 'Kuş Kafesi' gibi tiyatro oyunlarında yer aldığı ifade edildi.

Son dakika| Oyuncular Sendikası duyurdu: Oyuncu Arzu Akın hayatını kaybetti

OYUNCU ARZU AKIN KİMDİR?

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü 2000 mezunu olan Arzu Akın, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul'da bazı özel tiyatrolarda çalışmış ve faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyordu.

Oyuncu Arzu Akın hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

 

{TITLE_STRIP}Arzu Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Öldü mü, neden öldü? İşte Arzu Akın'ın biyografisi

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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