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  3. Son dakika! Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri döndü! Yeniden kadroya dahil oldu!

Son dakika! Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri döndü! Yeniden kadroya dahil oldu!

Fenerbahçe Ozan Tufan transferini resmen açıkladı. Milli futbolcu sezonun kalan kısmını sarı-lacivertli ekipte geçirecek.

Son dakika! Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri döndü! Yeniden kadroya dahil oldu!

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürerken kiralık olarak İngiltere'de forma giyen Ozan Tufan'ın takıma katılacağı da kesinleşti.

Sezon başı İngiliz ekibi Watfor'da kiralanan oyuncunun sezonun geri kalanını sarı-lacivertli ekipte geçireceği resmen açıklandı.

Son dakika! Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri döndü! Yeniden kadroya dahil oldu!

Yapılan açıklamada "2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC’ye kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcumuz @Ozan'ın, sezonun kalan kısmını iki kulübün anlaşmasıyla Fenerbahçe’de geçirmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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