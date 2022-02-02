Son dakika! Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri döndü! Yeniden kadroya dahil oldu!

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürerken kiralık olarak İngiltere'de forma giyen Ozan Tufan'ın takıma katılacağı da kesinleşti.

Sezon başı İngiliz ekibi Watfor'da kiralanan oyuncunun sezonun geri kalanını sarı-lacivertli ekipte geçireceği resmen açıklandı.

Yapılan açıklamada "2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC’ye kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcumuz @Ozan'ın, sezonun kalan kısmını iki kulübün anlaşmasıyla Fenerbahçe’de geçirmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.