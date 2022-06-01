Son dakika: Pakistan Başbakanı Şerif Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısında konuşma gerçekleştirdi.
Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısında konuşma gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
"Türkiye ve Pakistan arasındaki bağ, tarihin derinliklerine uzanıyor. İstiklal Savaşı sırasında Türkiye'ye verilen desteği hiçbir zaman unutmayacağız"
"Pakistan'la ikili ticaretimizi 2011 yılından beri ilk kez 1 milyar doların üzerine çıkarttık. Hedefimiz 6 milyar dolardır"
"FETÖ'nün Pakistan'daki yapılanmasına karşı alınan önlemler ve bu terör örgütüyle mücadelemize verdiği destek için Pakistan bakanlarına bir kez daha teşekkür ediyorum"
Pakistan Başbakanı Şerif'in açıklamalarından satırbaşları:
"Türkiye'nin düşmanı aslında her zaman Pakistan'ın da düşmanıdır"
Ayrıntılar geliyor...