Son dakika: Pakistan Başbakanı Şerif Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısında konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:



"Türkiye ve Pakistan arasındaki bağ, tarihin derinliklerine uzanıyor. İstiklal Savaşı sırasında Türkiye'ye verilen desteği hiçbir zaman unutmayacağız"

"Pakistan'la ikili ticaretimizi 2011 yılından beri ilk kez 1 milyar doların üzerine çıkarttık. Hedefimiz 6 milyar dolardır"

"FETÖ'nün Pakistan'daki yapılanmasına karşı alınan önlemler ve bu terör örgütüyle mücadelemize verdiği destek için Pakistan bakanlarına bir kez daha teşekkür ediyorum"

Pakistan Başbakanı Şerif'in açıklamalarından satırbaşları:



"Türkiye'nin düşmanı aslında her zaman Pakistan'ın da düşmanıdır"

Ayrıntılar geliyor...