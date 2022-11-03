Son dakika | Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'a silahlı saldırı!

Son dakika... Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika... Pakistan parlamentosunda 10 Nisan'da yapılan oylama sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü. Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Erken seçim yapılmasını isteyen İmran Han ise destekçileriyle birlikte 28 Ekim'de Lahor’dan başkente doğru yola çıkarak ve Ghakar Mandi şehrine ulaştı.

Son dakika | Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'a silahlı saldırı!

SUİKAST GİRİŞİMİ

11 Kasım'da başkent İslamabad’a ulaşmayı ve oturma eylemi düzenlemeyi hedefleyen İmran Han, yerel basında yerel alan haberlere göre suikast girişimine maruz kaldı. İmran Han'ın içinde olduğu konvoya silahı saldırı düzenlendi.

SALDIRGAN YAKALANDI

İmran Han'ın bacağından yaralandığı, saldırganın ise yakalandığı belirtildi.

Son dakika | Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'a silahlı saldırı!

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