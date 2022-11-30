Pakistan'da polis aracına intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde polis aracına yönelik intihar saldırısında ilk belirlemelere göre bir polis ve bir çocuk hayatını kaybetti, 20'si polis 24 kişi yaralandı.

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Pakistan'da polis aracına intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) silahlı grubu, Haziran ayında hükümetle varılan ateşkesin sona erdiğini açıklamasından iki gün sonra Çarşamba günkü saldırının sorumluluğunu üstlendi .

Quetta Polis Genel Müfettiş Yardımcısı (DIG) Ghulam Azfar Mahesar, gazetecilere hedef alınan aracın Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkentindeki çocuk felci aşılama kampanyası çalışanlarını korumak için görevlendirilen güvenlik personelini taşıdığını söyledi.

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Mahesar, Buleli ilçesinde meydana gelen olayda 20'si polis olmak üzere en az 24 kişinin yaralandığını söyledi. Belucistan Başbakanı Abdul Quddus Bizenjo saldırıyı kınadı ve "korkakça eylemlere" karşı koyma sözü verdi. Bu olaya karışan herkes ve kolaylaştırıcıları hukuk önüne çıkarılacaktır dedi.

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