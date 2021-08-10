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Son Dakika | Paris Saint-Germain, Lionel Messi'nin transferini duyurdu

Paris Saint-Germain, Lionel Messi'nin transferini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu.

21 yıl oynadığı Barcelona'dan La Liga'nın maaş limitleri sebebiyle ayrılmak durumunda kalan Lionel Messi,  Paris Sa

Paris Saint-Germain, Lionel Messi'nin transferini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu.

LİONEL MESSİ, NET 35 MİLYON AVRO ALACAK

Oyuncunun yıllık ücreti konusunda kulüpten bir açıklama yapılmazken Fransız basınında yer alan haberlere göre, net 35 milyon avro maaş alacak.

35 milyon avronun dışında sözleşmede bonusların da olduğu belirtildi.

PSG Kulübü, Çarşamba günü TSİ saat 12.00'de basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı.

Fransız ekibinin toplantıda Messi'yi tanıtması ve resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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