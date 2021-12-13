Son dakika | Parti kurma kararı almıştı! Ayhan Bilgen HDP'den istifa ettiğini duyurdu

Son dakika haberi.. Parti kuracağını açıklayan eski Kars belediye başkanı Ayhan Bilgen, sosyal mesya hesabında bir istifa mektubunun fotoğrafını paylaşarak HDP’den istifa ettiğini duyurdu.

"YOLCU YOLUNDA GEREK"

Bilgen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yolcu yolunda gerek! Uyarı ve eleştirilerimde yanılmayı umuyor, barış ve demokrasi için iyi niyetle, özveriyle mücadele eden herkese başarılar diliyorum"

Ayhan Bilgen 1970 yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi'nden mezun oldu. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde HDP'den Kars Belediye Eş başkanlığına seçildi.

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Ayhan Bilgen kimdir?