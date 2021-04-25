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  3. SON DAKİKA! Paşinyan istifasını duyurdu: Seçimlere kadar başbakan vekili olarak görevime devam edeceğim!

SON DAKİKA! Paşinyan istifasını duyurdu: Seçimlere kadar başbakan vekili olarak görevime devam edeceğim!

Son dakika haberi... Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran'daki parlamento seçimlerinden önce istifa edeceğini duyurmuştu. Gelen son dakika açıklamasında, Paşinyan'ın seçimlere dek başbakan vekili olarak görevine devam edeceği ve bugün istifa ettiği belirtildi.

SON DAKİKA! Paşinyan istifasını duyurdu: Seçimlere kadar başbakan vekili olarak görevime devam edeceğim!

Son dakika haberi... Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran'daki parlamento seçimlerinin yapılması için istifa ettiğini ve seçimlere kadar başbakan vekili olarak görevine devam edeceğini belirtti.

Mart sonunda yaptığı açıklamada haziran ayında gerçekleştirilecek erken parlamento seçimleri için anayasa gereği istifa edeceğini söyleyen Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan beklenen açıklama geldi. 20 Haziran'daki seçimlerde yeniden aday olacağını duyuran Paşinyan, seçimlere kadar başbakan vekili olarak çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

"PARLAMENTO YASA GEREĞİ FESHEDİLECEK"

Sputnik'in haberine göre, Facebook hesabından açıklama yapan Paşinyan, "Cumhurbaşkanı ve ülkedeki siyasi güçlerle varılan mutabakat uyarınca, 20 Haziran'da erken parlamento seçimlerinin yapılması için bugün istifa ediyorum. Parlamento üst üste iki kez yeni bir başbakan seçmeyecek, ardından parlamento yasa gereği feshedilecek ve erken seçimler yapılacak" dedi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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