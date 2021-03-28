SON DAKİKA! Paşinyan'dan flaş karar: İstifa edecek!

Son dakika haberi... Askeri ordunun istifa çağrısından sonra siyasi ortamın hareketlendiği Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan, 20 Haziran'da yapıalcak erken seçimlerden önce istifa edeceğini duyurdu. Geçtiğimiz yıl Azerbaycan ile sıcak çatışmaya girerek hem asker hem de toprak kaybına uğrayan Ermenistan'da ordunun, Başbakan Paşinyan sebebiyle mağlubiyete uğradığını öne sürerek istifa çağrıları yanıt buldu.

NİSANDA İSTİFA EDECEĞİNİ DUYURDU

Ordunun bu çağrısını darbe girişimi olarak adlandıran ve halkı sokağa çağıran Paşinyan, 20 Haziran'da erken seçime gidileceğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından bugün yeni açıklamalarda bulunan Paşinyan, seçimin öncesinde istifa edeceğini bildirdi.

Azerbaycan hezimeti sonrasında istifa çağrılarını yanıtsız bırakan ve “görevi bırak” uyarısında bulunan Savunma Bakanlığı’na adeta savaş açan Paşinyan, genelkurmay başkanını da görevden almıştı. Nisan ayından istifa edeceği haberini kamuoyu ile paylaşan Paşinyan'ın bu kararı, ülkede büyük yankı uyandırdı.

NE OLMUŞTU?

27 Eylül'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde sıcak savaş ilan eden Ermenistan, ilan edilen ateşkes kararlarını sıklıkla ihlal edip başta siviller olmak üzere Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence'de saldırılar düzenlemişti.

Yetkililer yaşanan çatışmalarda yaşamını kaybeden askerlerin sayısını açıklamamakla birlikte 2020'nin Kasım ayında Putin'in arabuluculuğu ile Paşinyan ve Aliyev arasında şmzalanan anlaşma, bölgedeki tansiyonu düşürerek çatışmaları sona erdirmişti.

Ancak bu anlaşmada kazanan taraf Azerbaycan olunca Ermenistan ordusu Paşinyan'ı ülke yönetiminde kötü kararlar almakla suçlayarak istifaya davet etmiş, ordunun bu çağrısını darbe girişimi olarak nitelendiren Paşinyan ise taraftarlarına sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu.