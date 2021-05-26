SON DAKİKA! Peker'in videolarına bir yanıt da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten: MYK iddiaları reddetmektedir!

Son dakika haberi... AK Parti Sözücüsü Çelik, "AK Parti MYK'sı Süleyman Soylu ve Binali Yıldırımla ilgili iddiaları reddetmektedir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı gündemine ilişkin açıklamasında,

''İllegal mafyatik bir kişinin, İçişleri Bakanı ve Binali Yıldırım hakkındaki iddiaları gündeme getiriliyor. Sedat Peker'in iddialarını AK Parti MYK'sı en güçlü şekilde reddiyor. Biz güçlü bir siyaset hareketiyiz.

Bu illegal mafyatik alanların siyasete konu olmasının yanlış olduğunu söyledim. Siyasetin sivil dinamikleri içinde olmaması gereken bir şey yaptıkları. İllegal alandan yöneltilen iddiaları, kendi muhalefetlerini inşaa etmek gibi tarihi bir hata yaptılar. Siyasetin referansı hiçbir zaman suç örgütü olmamalı. İçişleri Bakanımız, eski başbakanımız hedef alınıyor.

Diyorlar ki söylenenlerin açığa çıkması için ne yapacağız. Zaten arkadaşlarımızın kendileri yargı mensuplarına başvuruyor.

Biz bu oyunların her zaman farkındayız. Devletimizin, İçişler Bakanımızın hedef alınarak nereye varılmak istendiğini görüyoruz. Görevdeki arkadaşlarımızın istifasını isteyenler, suç örgütlerinin söylemlerini referans almak siyaset yapmak anlamına gelmez. Bu siyasetçinin kendisini suç örgütlerine kullandırması anlamına gelir." ifadelerine yer verdi.

AYRINTILAR GELECEK...