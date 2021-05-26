Dikkat çeken düşüş! 3 şehirde kırmızı ağırlıklı alanlar maviye döndüDışişleri Bakanlığı'ndan Esed'e tepki: Suriye rejimi tarafından bugün düzenlenen seçimler gayrimeşrudurSurvivor market oyununu hangi takım kazandı? 26 Mayıs 2021 ÇarşambaÇılgın sayısal loto sonuçları 26 Mayıs 2021 Çarşamba | Sonuç sorgulama ekranı Şans Topu çekiliş sonuçları 26 Mayıs 2021 | Milli Piyango İdaresiTelafi eğitimi nedir? Telafi eğitimi olacak mı, ne zaman başlayacak 2021?Baldan isminin anlamı nedir, Baldan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Sart isminin anlamı nedir, Sart ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Bağdaş isminin anlamı nedir, Bağdaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Oray isminin anlamı nedir, Oray ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. SON DAKİKA! Peker'in videolarına bir yanıt da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten: MYK iddiaları reddetmektedir!

SON DAKİKA! Peker'in videolarına bir yanıt da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten: MYK iddiaları reddetmektedir!

Son dakika haberi... AK Parti Sözücüsü Ömer Çelik, organize suç örgütü lideri Sedat Peker tarafından yayımlanan videoları değerlendirerek, "AK Parti MYK'sı Süleyman Soylu ve Binali Yıldırımla ilgili iddiaları reddetmektedir." dedi.

SON DAKİKA! Peker'in videolarına bir yanıt da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten: MYK iddiaları reddetmektedir!

Son dakika haberi... AK Parti Sözücüsü Çelik, "AK Parti MYK'sı Süleyman Soylu ve Binali Yıldırımla ilgili iddiaları reddetmektedir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı gündemine ilişkin açıklamasında,

''İllegal mafyatik bir kişinin, İçişleri Bakanı ve Binali Yıldırım hakkındaki iddiaları gündeme getiriliyor. Sedat Peker'in iddialarını AK Parti MYK'sı en güçlü şekilde reddiyor. Biz güçlü bir siyaset hareketiyiz.

Bu illegal mafyatik alanların siyasete konu olmasının yanlış olduğunu söyledim. Siyasetin sivil dinamikleri içinde olmaması gereken bir şey yaptıkları. İllegal alandan yöneltilen iddiaları, kendi muhalefetlerini inşaa etmek gibi tarihi bir hata yaptılar. Siyasetin referansı hiçbir zaman suç örgütü olmamalı. İçişleri Bakanımız, eski başbakanımız hedef alınıyor. 

Diyorlar ki söylenenlerin açığa çıkması için ne yapacağız. Zaten arkadaşlarımızın kendileri yargı mensuplarına başvuruyor.

Biz bu oyunların her zaman farkındayız. Devletimizin, İçişler Bakanımızın hedef alınarak nereye varılmak istendiğini görüyoruz. Görevdeki arkadaşlarımızın istifasını isteyenler, suç örgütlerinin söylemlerini referans almak siyaset yapmak anlamına gelmez. Bu siyasetçinin kendisini suç örgütlerine kullandırması anlamına gelir." ifadelerine yer verdi.

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT