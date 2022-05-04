Son dakika | Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inleri başlarına yıkıldı! bugüne kadar 63 terörist etkisiz hale getirildi! Son dakika! MSB tarafından yapılan açıklamada bugüne kadar 63 teröristin etkisiz hale getirildiği söylenirken, bölgede gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.

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