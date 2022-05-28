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  3. Son dakika | Pençe- Kilit operasyonundan acı haber! Konyalı Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit oldu!

Son dakika | Pençe- Kilit operasyonundan acı haber! Konyalı Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit oldu!

Son dakika! Pençe-Kilit Harekat alanında teröristler tarafından döşenen EYP’nin patlaması sonucu Konyalı Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit düştü.

Son dakika | Pençe- Kilit operasyonundan acı haber! Konyalı Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit oldu!

Son dakika! Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristler tarafından döşenen EYP’nin patlaması sonucu Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit düştü. Acı haber, Konya’nın Ilgın ilçesi Esentepe Mahallesinde yaşayan şehidin ailesine ulaştı. Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Son dakika | Pençe- Kilit operasyonundan acı haber! Konyalı Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit oldu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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