Son dakika | Pençe- Kilit operasyonundan acı haber! Konyalı Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit oldu!

Son dakika! Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristler tarafından döşenen EYP’nin patlaması sonucu Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit düştü. Acı haber, Konya’nın Ilgın ilçesi Esentepe Mahallesinde yaşayan şehidin ailesine ulaştı. Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.