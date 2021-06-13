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  3. SON DAKİKA| Pençe Operasyonları'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA| Pençe Operasyonları'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA| Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklama ile Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

SON DAKİKA| Pençe Operasyonları'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Terör örgütleriyle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"OPERASYONLAR KARALILIKLA DEVAM EDECEK"

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA| Pençe Operasyonları'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi

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