SON DAKİKA! Pençe Yıldırım Harekatı'ndan acı haber: 2 şehit!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda iki askerin şehit olduğu öğrenildi.

Askerlerimizden bir tanesinin helikopterden inerken diğerinin ise operasyon sırasında şehit olduğu öğrenildi. Şehitlerimizin isimleri İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı ve Piyade Sözleşleşmeli Er Müslüm Toprak olarak açıklandı.

İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı kimdir? Şehit İs. Uzm. Çvş. Mehmet Kırmızı

Milli Savunma Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde icra edilen PENÇE YILDIRIM Harekâtı kapsamında 28 Nisan 2021 tarihinde güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırı neticesinde yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur.

PENÇE YILDIRIM Harekâtı kapsamında icra edilen ikmal faaliyeti sırasında, 30 Nisan 2021 tarihinde helikopterden iniş esnasında bir kahraman silah arkadaşımız düşme sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.