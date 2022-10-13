Son dakika | Pendik'te sokağa atılan Nisa bebekten acı haber! Mahkeme anne için kararını verdi

İstanbul Pendik'te 29 Mart Salı günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda boş bir arazide bebek bulan vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, muayenesini gerçekleştirdiği bebeğe süt annelik yaptı, kendi bebeğinin elbiselerini giydirdi.

Akabinde ise ambulansla Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınan Nisa Mihriban bebek, buradan Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

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Beyin ölümü gerçekleştiği belirtilen bebeğin durumu ciddiyetini koruduğu ifade edilmişti. Yaşananlar üzerine harekete geçen polis ekipleri bebeğin annesini bulmak için harekete geçti.

BAKICI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Nisa Mihriban bebeğin sevk edildiği bakımevinde görevli olan bakıcı kadın D.Y. hakkında olayda ihmalinin bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla "taksirle yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Savcının talebiyle bakıcı D.Y'nin emniyette ifadesine başvuruldu.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kameralarını inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 yaşındaki anne Ebru S.'nin Maltepe'den metroya binerek Pendik durağında indiği, daha sonra bir taksiye binerek boş arazinin olduğu yere geldiği ve bebeği bıraktıktan sonra olay yerinden ayrıldığını tespit etti.

İL DIŞINDA GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli kadının daha sonra bindiği otomobilin plakası üzerinden incelemeyi sürdüren polis, aracın sürücüsü M.D'yi (22) Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına aldı.

M.D'nin ifadesinden yola çıkarak, bebeği bırakan kadının Ebru S. (20) olduğu bilgisine ulaşıldı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Pendik'teki evinde gözaltına alınan ve hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali" suçlarından soruşturma başlatılan Ebru S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Ebru S, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Bunun üzerine, çıkarıldığı mahkeme tarafından bebeğini terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan E.S. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “terk” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süreyi ve karartılacak delil bulunmayışını dikkate alarak, sanık Ebru Sepetçioğlu’nun tahliyesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelenmişti.

Anadolu 42. Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ebru Sepetçioğlu katılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu.

NİSA BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Nisa bebeğin 30 Eylül’de kaldığı hastanenin yoğun bakımında hayatını kaybettiğini ifade eden anne Sepetçioğlu, “Bebek 30 Eylül’de vefat etti. Cenazesine katıldım” dedi.

"ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Son sözü sorulan sanık, “Ben Ebrar’ı bıraktıktan sonra elimden geldiğince yanında olmaya çalıştım. Elimden geleni yaptım” diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Sepetçioğlu’nu “terk” suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın daha önceden herhangi bir suç kaydının bulunmamasını göz önünde bulunduran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.