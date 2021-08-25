Son dakika | Pentagon Sözcüsü Kirby: Yaklaşık 4 bin 400 kişi Afganistan'dan tahliye edildi Son dakika haberi... Pentagon Sözcüsü John Kirby, Afganistan'a ilişkin yaptığı açıklamada "Askerimiz ayrıldıktan sonra Kabil Havaalanı için sorumluluğumuz yok" ifadesini kullandı. Kirby, ülkeden yaklaşık 4 bin 400 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Son dakika haberi... Pentagon Sözcüsü John Kirby, Afganistan'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Kirby'nin açıklamalarından satırbaşları şu şekilde: "Askerimiz ayrıldıktan sonra Kabil Havaalanı için sorumluluğumuz yok Yaşanan süreç mükemmel değil aksaklıklar var. Taliban havalimanını işletmekten sorumlu, yönetim onlarda. Yaklaşık 4 bin 400 kişi Afganistan'dan tahliye edildi." Detaylar geliyor... Berkem Temizel Gece Editörü