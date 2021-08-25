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  3. Son dakika | Pentagon Sözcüsü Kirby: Yaklaşık 4 bin 400 kişi Afganistan'dan tahliye edildi

Son dakika | Pentagon Sözcüsü Kirby: Yaklaşık 4 bin 400 kişi Afganistan'dan tahliye edildi

Son dakika haberi... Pentagon Sözcüsü John Kirby, Afganistan'a ilişkin yaptığı açıklamada "Askerimiz ayrıldıktan sonra Kabil Havaalanı için sorumluluğumuz yok" ifadesini kullandı. Kirby, ülkeden yaklaşık 4 bin 400 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Son dakika | Pentagon Sözcüsü Kirby: Yaklaşık 4 bin 400 kişi Afganistan'dan tahliye edildi

Son dakika haberi... Pentagon Sözcüsü John Kirby, Afganistan'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kirby'nin açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Askerimiz ayrıldıktan sonra Kabil Havaalanı için sorumluluğumuz yok

Yaşanan süreç mükemmel değil aksaklıklar var.

Taliban havalimanını işletmekten sorumlu, yönetim onlarda.

Yaklaşık 4 bin 400 kişi Afganistan'dan tahliye edildi."

Detaylar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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