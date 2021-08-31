Son dakika | Peru'da feci kaza! Otobüs uçurumdan düştü: Çok sayıda ölü var!

Son dakika haberi... Peru'da meydana gelen kaza ile ilgili edinilen bilgiye göre; Huanuco kentinden başkent Lima'ya giden yolcu otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 200 metre derinliğinde bir vadiye yuvarlandı.

Kazaya ilişkin yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre 17 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

ŞOFÖR UYUYAKALDI

Peru basınında çıkan haberlerde göre, ölü sayısının artmasından endişe edildiği aktarılırken, sağ kalan yolcuların şoförün uyuyakaldığını belirttikleri ifade edildi.

Yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.