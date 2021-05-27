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  3. Son dakika | Pervin Buldan ve 11 HDP'li vekilin fezlekesi TBMM'ye ulaştı

Son dakika | Pervin Buldan ve 11 HDP'li vekilin fezlekesi TBMM'ye ulaştı

Son dakika... HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 12 HDP'li vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılması için düzenlenen fezlekeler TBMM'ye ulaştı. 

Son dakika | Pervin Buldan ve 11 HDP'li vekilin fezlekesi TBMM'ye ulaştı

Son dakika... HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yanı sıra milletvekilleri Necdet İpekyüz, Mensur Işık, Serpi̇l Kemalbay Pekgözegü, Muazzez Orhan Işık, Sai̇t Dede, Mahmut Celadet Gaydalı, Kemal Peköz, Mahmut Toğrul, Erdal Aydemi̇r, Remzi̇ye Tosun ve Şevi̇n Coşkun'un dokunulmazlıklarının kaldırılması i̇stemi̇yle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri̇, TBMM Anayasa ve Adalet komi̇syonlari üyeleri̇ tarafından Karma Komi̇syon'a ulaştı. 

BİN 400'E YAKLAŞTI

Bu fezlekelerle birlikte TBMM'deki fezleke sayısı bin 400'e yaklaştı

Tayfun Altuntaş
Editör
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