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  3. Son dakika | PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik'e 13 bin TL para cezası

Son dakika | PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik'e 13 bin TL para cezası

Son dakika haberi.. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik'e, sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle 13 bin Türk Lirası para cezası ve Göztepe Sportif Menajeri İlhan Şahin'e 3 maç men ve 29 bin 500 Türk Lirası para cezası verdi

Son dakika | PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik'e 13 bin TL para cezası

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; Galatasaray'da Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile oynadığı maçta hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymama eylemleri gerekçesiyle İlhan Şahin'e 3 maç men ve 29 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi. Açıklamada Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçta kırmızı kart gören Adana Demirsporlu futbolcu David Akintola'nın 2 maç men ve 8 bin 500 Türk Lirası para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

FENERBAHÇE KULÜBÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ EROL BİLECİK'E 13 BİN TL PARA CEZASI

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik'e, sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle 13 bin lira para cezası uygulandığı ifade edildi.

Taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Fenerbahçe'ye 64 bin, Göztepe'ye ise 32 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ve Göztepeli bazı taraftarların, bir sonraki iç saha maçı için passolig kartlarının bloke edileceği kaydedildi.

Öte yandan, Spor Toto 1. Lig'den Kocaelispor ile Yılport Samsunspor'un 16'şar bin lira para cezasına çarptırıldığı, Tuzlaspor ve Samsunsporlu bazı taraftarların passolig kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edileceği belirtildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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