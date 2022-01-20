Son dakika | PFDK kararları açıklandı! Taylan Antalyalı ve Abdullah Avcı'ya ceza

Son dakika haberi... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın futbolcusu Taylan Antalyalı'ya 2 resmi maçtan men cezası verdi.

Atakaş Hatayspor maçında kırmızı kart gören Taylan Antalyalı, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında oynayamayacak.

Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya 1 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi. GZT Giresunspor maçında takımın başında yer almayan 58 yaşındaki teknik adam, Galatasaray maçında kenarda olacak.

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