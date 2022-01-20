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  3. Son dakika | PFDK kararları açıklandı! Taylan Antalyalı ve Abdullah Avcı'ya ceza

Son dakika | PFDK kararları açıklandı! Taylan Antalyalı ve Abdullah Avcı'ya ceza

Son dakika haberi... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'ya 2 resmi maçtan, Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 1 maçtan men cezası verdi.

Son dakika | PFDK kararları açıklandı! Taylan Antalyalı ve Abdullah Avcı'ya ceza

Son dakika haberi... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın futbolcusu Taylan Antalyalı'ya 2 resmi maçtan men cezası verdi.

Atakaş Hatayspor maçında kırmızı kart gören Taylan Antalyalı, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında oynayamayacak.

Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya 1 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi. GZT Giresunspor maçında takımın başında yer almayan 58 yaşındaki teknik adam, Galatasaray maçında kenarda olacak.

Ayrıntılar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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