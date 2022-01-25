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  3. Son dakika! PFDK'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza!

Son dakika! PFDK'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza!

Son dakika! Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. Kurul, Fenerbahçe ve Galatasaray'a tribün cezası verdi.

Son dakika! PFDK'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza!

Son dakika haberi... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Süper Lig ekiplerine ceza yağdırdı. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan karşılaşmalarda kurallara uymayan takımlar bir bir ceza aldı.

Buna göre Fenerbahçe ve Galatasaray'a tribün cezası verildiği açıklandı. İşte cezalar...

FENERBAHÇE'DE 11 BLOĞA TRİBÜN CEZASI

PFDK'nın aldığı tüm kararlar şu şekilde:

"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 19.01.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ALTAY Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİGROS TRİBÜNÜ C, E, MİGROS ÜST TRİBÜNÜ C, D, E, FENERİUM ÜST TRİBÜNÜ C, D, MARATON ÜST TRİBÜNÜ D, E, H, FENERİUM ALT G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,"

Son dakika! PFDK'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye tribün cezası!

ALFONS FRANCISCUS'A PARA CEZASI

" FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALFONS FRANCISCUS GROENENDIJK'in, 20.01.2022 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına"

Son dakika! PFDK'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye tribün cezası!

GALATASARAY'DA 2 BLOĞA TRİBÜN CEZASI

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 20.01.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106 ve 107 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine"

Son dakika! PFDK'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye tribün cezası!

YENİ MALATYASPOR'A CEZA YOK

"ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü hakkında, 18.01.2022 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, dış saha forma setlerini müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA"

Son dakika! PFDK'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye tribün cezası!

SUMUDİCA YİNE CEZA ALDI

"Aynı müsabakada ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu MARIUS NINEL ŞUMUDICA'nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına"

Son dakika! PFDK'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye tribün cezası!

KONYASPOR'DA 2 BLOĞA TRİBÜN CEZASI

"İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, 18.01.2022 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜNÜ GÜNEY ALT C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine"

"Aynı müsabakada İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü hakkında, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA"

Son dakika! PFDK'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye tribün cezası!

EN AĞIR CEZA FATİH KARAGÜMRÜK'E

"VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 18.01.2022 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ALT TRİBÜN 206, 207, 208, 209, 210 ve 211 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, karar verilmiştir."

 

Ramazan Sarı
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