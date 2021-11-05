Son dakika | Pfizer'den aşıdan sonra koronavirüs hapı müjdesi! Ölümleri ve hastaneye yatışları yüzde 89 önlüyor
Son dakika... Pfizer firması koronavirüse karşı geliştiren hapın Faz-2 ve Faz 3 denemeleri sonuçlarını açıkladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre koronavirüs hapının hastaneye yatışları ve ölümleri yüzde 89 oranında düşürdüğü ifade edildi.
Son dakika... Pfizer firması koronavirüse karşı geliştiren hapın Faz-2 ve Faz 3 denemeleri sonuçlarını açıkladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre koronavirüs hapının hastaneye yatışları ve ölümleri yüzde 89 oranında düşürdüğü ifade edildi.
AŞIYI DA GELİŞTİRMİŞLERDİ
Öte yandan Pfizer &BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşının salgına karşı yüzde 95,4 oranında etkili olduğu ifade edilmişti. Delta varyantı nedeniyle aşının koruma oranı düşse de etkinliğinin yeterli olduğu üçünde doz ile korumasının arttığı sonucuna varılmıştı.
Detaylar gelecek...