SON DAKİKA! Pınar Gültekin davasında flaş gelişme: Savcı D.Y. istifa etti
Son dakika... Pınar Gültekin'in Muğla'da öldürülmesine ilişkin davada Cemil Metin Avcı'nın yazdığı yeni ifadede adı geçen savcı D.Y. görevinden istifa ederken HSK adı geçen savcı hakkında soruşturma başlattı.
Son dakika...Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin Cemil Metin Avcı tarafından boğularak öldürülmüştü. Katil Avcı, Gültekin'in cansız bedenini bağ evindeki varilde yaktığını ve üzerine beton döktüğü itiraf etmişti. Avcı çıkarıldığı mahkemede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada katil Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı telefon sinyallerinin olay günü bağ evinde tespit edilmesi sonrası gözaltına alınmış, delilleri karartmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
EK İFADE TALEBİNDE BULUNDU
Hürriyet'ten Mustafa Kesler'in haberine göre Cemil Metin Avcı bir süre sonra savcılığa başvurarak “Ek ifade vermek istiyorum” dedi. El yazısı ile hazırladığı 6 sayfalık ifadesinde de katlettiği Pınar Gültekin’i suçlamaya devam eden ilişkileri olduğunu ve Pınar’ın bu ilişkiyi eşine söylemekle tehdit ederek kendisinden sürekli para istediğini iddia eden Avcı bu ifadesinin bir bölümünde de Muğla Adliyesi’nde görevli savcı D.Y.’den bahsetti.
YİNE PINAR GÜLTEKİN'İ SUÇLADI
Avcı’nın iddiasına göre savcı D.Y.’nin de Pınar Gültekin ile ilişkisi vardı. Hatta savcı D.Y., Pınar’ın düşük notları için okul dekanı ve hocalarıyla da görüşmüştü. Bir süre sonra da bu ilişkiden dolayı Pınar Gültekin’e baskı yapmaya çalışmıştı. Bütün bunları Pınar’ın kendisine anlattığını söyleyen Avcı’nın iddiasına göre Pınar kendisine “Savcı D. bile bana bir şey yapamıyor, sen kimsin, sen mi yapacaksın” da demişti. Avcı, savcının arabasını satmak istediğini, bu yüzden bir arkadaşının savcıyı kendisine yönlendirmesiyle tanıştıklarını da anlatarak, “Ben başta savcı D. olayına inanmamıştım ama savcı ile tanıştıktan sonra inandım” dedi.
HSK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Avcının iddiaları sonrası HSK soruşturma başlatarak baş müfettiş görevlendirdi. Bu süreçte Savcı D.Y.’nin tayini Erzurum’a çıktı.
İSTİFA ETTİ
İzne ayrılan savcı D.Y., Erzurum’da göreve başlamadan HSK’ya istifa dilekçesini gönderdi. D.Y. dilekçesinde istifa gerekçesini ‘ailevi sebepler’ olarak belirtti. Hürriyet’e konuşan savcı D.Y. istifasının Pınar Gültekin olayı ile bir ilgisi olmadığını, ‘özel sebeplerden’ dolayı istifa ettiğini kaydetti.
PINAR GÜLTEKİN SORUSUNU CEVAPSIZ BIRAKTI
“Fail Cemal Metin Avcı’nın ifadelerinde adınız geçiyor?” şeklindeki soruya ise “Olabilir” diye cevap veren D.Y., HSK’nın kendisi hakkında bir soruşturma yürütüp yürütmediğine ilişkin soru üzerine “Bilmiyorum” yanıtını verdi. D.Y., Pınar Gültekin’i tanıyıp tanımadığı yönündeki soruya ise cevap vermedi.
ADI GEÇEN KİŞİLERİN İFADESİ ALINACAK
HSK’nın başlattığı soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında istifa eden savcının yanı sıra Cemal Metin Avcı’nın ve ifadelerde adı geçen diğer kişilerin de ifadeleri alınacak.
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