Son dakika... Pınar Gültekin davasında katil Cemil Metin Avcı'nın kardeşi için flaş karar

Son dakika... Muğla Sıtkı Koçman Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in Cemil Metin Avcı tarafından öldürülmesine ilişkin olarak Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SGBS) aracılığıyla katıldı.

Ayrıca davaya Gültekin'in yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Muğla Barosu temsilcileri, kadın hakları derneklerinin üyeleri ve taraf avukatları da katıldılar.

Duruşmada söz alan Mertcan Avcı, Pınar Gültekin'in kaybolmasına ilişkin olarak abisini gözaltına alındığını polis merkezinde öğrendiğini ifade etti. Avcı, "O zaman benim psikolojim çok kötü oldu, bana ve babama sorular sordular. Pınar Gültekin'in kaybolmasıyla ilgili en son abimle görüştüğünü söylediler. Olayı o zaman öğrendim." diye konuştu.

Avcı, mahkeme başkanının, "Daha önceki ifadelerinde bunları neden söylemedin?" sorusuna "Ben söylediğimi hatırlıyorum." yanıtını verdi.

Daha sonra mahkemede iki tanığın daha ifadesine başvuruldu.

PINAR GÜLTEKİN AVUKATI: SANIK İTİRAF ETMEDEN ANNE VE BABASI OLAY MAHALLİNE GİDİYOR

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, tanık beyanlarının ezberletildiğini ifade ederek, cinayetin organize şekilde işlendiğini kaydetti. "Sanık daha cinayeti itiraf etmeden eşi, anne ve babası cinayet mahalline gidiyor. Bu kişileri bağ evine götüren motivasyon acaba neydi?" diyerek sözlerine devam eden Epözdemir," Aslında bu çok açık. Bu kişilerin olay mahalli yakınında araç plaka kayıtları ve sigara izmaritleri var. Bunlar olay mahalline suç delillerini yok etmek ve gizlemek için gitmişlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

MERTCAN AVCI'NIN KARDEŞİ İÇİN KARAR

Davada hakkında 5 yıl kadir hapis cezası istenen ve ‘delileri karartma’ suçundan tutuklu bulunan Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı, yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

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