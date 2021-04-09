SON DAKİKA! Pinterest de Türkiye'ye temsilci atayacağını duyurdu: Yurt dışı platformlarından temsilci atamayan kalmadı!

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya platformu Pinterest'in de Türkiye'ye temsilci atadığını açıkladı. Bakan Yardımcısı Sayan, "Böylelikle ülkemizde günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı." dedi.

Sayan Twitter'dan şu açıklamaları yaptı:

"Ülkemiz için büyük bir kazanım olan bu yolda, milletimizin dijital dünyadaki hakları artık daha etkin korunacak. Vatandaşlarımız karşılarında muhatap bulabilecek, sosyal ağlardaki mağduriyetleri daha hızlı giderilecek. 1 Ekim 2020 itibariyle başlayan süreci hatırlayacak olursak, kanunda kademeli olarak; idari para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma yaptırımları getirilmişti.

Bant daraltma yaptırımı uygulanmadan sosyal ağların ülkemize gelmesini sevindirici buluyoruz. Vatandaşlarımızın haklarını korumak için yaptığımız düzenlemenin getireceği faydaları, ilerleyen dönemlerde çok daha net göreceğiz. Bu düzenlemeye öncülük eden başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a'a ve süreci yöneten Bakanımız Sn. Adil Karaismailoğlu'na

'na şükranlarımı sunuyorum.

Sosyal ağlara ilişkin düzenlemeyi, dünyanın birçok ülkesine örnek olacak şekilde 7253 sayılı kanunu hayata geçiren TBMM ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımızı, destek veren STK ve basın kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun."