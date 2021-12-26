Son dakika | Pitbull dehşeti bitmiyor! 2 çocuğa saldıran köpek uyutularak yakalandı

Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye'nin sağlık durumu iyiye gidiyor. Küçük kızın başına gelenler ülke gündeminin en üst sırasına oturuken benzer bir olay da İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yaşandı.

Sultangazi'de Mehmet Can Demirci (15) ile Samet Eren Özger (17) pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Yaralanan 2 çocuk da Sultangazi Haseki hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis pitbullu halı sahaya hapsetti. Bir süre sonra gelen belediye ekipleri köpeği uyutarak, götürdü.

Polisin çalışmaları sürüyor.

DENİZLİ'DE DE BENZER BİR OLAY YAŞANDI

Öte yandan Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Armin Darban Jafeti isimli İran uyruklu 13 yaşındaki çocuk pitbull cinsi köpeğin saldırdığı yaralandı.

Zeytinköy Mahallesi Kozlupınar Caddesi'nde pitbullun saldırısına uğrayan İran uyruklu Armin Darban Jafeti, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kasık bölgesinden yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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