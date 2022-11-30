Son dakika | PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur etkisiz hale getirildi!

MİT'in Sincar'da düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur etkisiz hale getirildi.

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Son dakika | PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur etkisiz hale getirildi!

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur'u etkisiz hale getirdi.

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