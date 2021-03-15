SON DAKİKA! PKK'nın sözde tugay komutanı İbrahim Babat yakalandı!
Son dakika haberi... MİT, PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı terörist İbrahim Babat'ı, Suriye'deki nokta operasyonuyla yakalayarak Türkiye'ye getirdi
Son dakika haberi... MİT, PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı terörist İbrahim Babat'ı, Suriye'deki nokta operasyonuyla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.
"Şeh Guyi" kod adlı terörist Babat'ın sorgusuyla, TSK'ye ait Suriye-Türkiye sınır hattındaki karakol/üslere yönelik eylem planları da deşifre edildi.
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