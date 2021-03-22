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  3. SON DAKİKA! PKK'ya bir darbe daha: 10 terörist etkisiz hale getirildi!

SON DAKİKA! PKK'ya bir darbe daha: 10 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fırat Kalkanı bölgesinde İHA'larla tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiüi duyuruldu.

SON DAKİKA! PKK'ya bir darbe daha: 10 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Fırat Kalkanı bölgesinde insansız hava araçlarıyla (İHA) tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Kilis'e yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının hesabı sorulmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda, Fırat Kalkanı bölgesinde İHA'larla tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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