SON DAKİKA! PKK'ya bir darbe daha: 10 terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fırat Kalkanı bölgesinde İHA'larla tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiüi duyuruldu.
Son dakika haberi... Fırat Kalkanı bölgesinde insansız hava araçlarıyla (İHA) tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Kilis'e yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının hesabı sorulmaya devam ediliyor.
Bu kapsamda, Fırat Kalkanı bölgesinde İHA'larla tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Kilis’e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde İHA’larla tespit edilen 10 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/DDgL5eS5DB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 22, 2021