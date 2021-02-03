Çukur'un Aliço'su son haliyle herkesi şaşırttı! 15 günde eridi, bittiSON DAKİKA! TBMM, Enis Berberoğlu'nun gerekçeli kararını iade etti!SON DAKİKA! PKK'ya bir darbe dahaTFF açıkladı: Kulüplerin ara transfer döneminde yapılan harcamalar belli oldu!MEB duyurdu: DYK kurs öğrencileri kısıtlamadan muaf tutulacakFOX TV Yayın Akışı |Zuhal Topal'la SofradaAli Şirin kimdir? AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin biyografisiFelipe Melo'dan ilginç şampiyonluk sevinciPlastik Enjeksiyon Üretim Operatörü (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?Plastik Enjeksiyon Üretim Operatörü (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. SON DAKİKA! PKK'ya bir darbe daha

SON DAKİKA! PKK'ya bir darbe daha

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sosyal medyadan paylaştı Bakan soylu, "Amanos dağlarında eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 terör örgütü üyesinden biri KIRMIZI kategoride aranan, sözde Amanos Saha Sorumlusu Bedrettin-Bedirhan kod adlı İbrahim ŞENGÜL" olduğunu açıkladı.

SON DAKİKA! PKK'ya bir darbe daha

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sosyal medyadan paylaştı.

Bakan Soylu, "Amanos dağlarında eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 terör örgütü üyesinden biri KIRMIZI kategoride aranan, sözde Amanos Saha Sorumlusu Bedrettin-Bedirhan kod adlı İbrahim ŞENGÜL" olduğunu açıkladı.

 

 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT