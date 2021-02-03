SON DAKİKA! PKK'ya bir darbe daha
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sosyal medyadan paylaştı Bakan soylu, "Amanos dağlarında eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 terör örgütü üyesinden biri KIRMIZI kategoride aranan, sözde Amanos Saha Sorumlusu Bedrettin-Bedirhan kod adlı İbrahim ŞENGÜL" olduğunu açıkladı.
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sosyal medyadan paylaştı.
Bakan Soylu, "Amanos dağlarında eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 terör örgütü üyesinden biri KIRMIZI kategoride aranan, sözde Amanos Saha Sorumlusu Bedrettin-Bedirhan kod adlı İbrahim ŞENGÜL" olduğunu açıkladı.
Kırmızı listeye bir çizik daha ??https://t.co/PhXTKA0J95— Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) February 3, 2021
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