SON DAKİKA! PKK'ya bir darbe daha: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist düzenlenen başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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