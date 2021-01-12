SON DAKİKA! PKK'ya bir darbe daha: 8 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist düzenlenen başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
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