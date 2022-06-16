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  3. Son dakika | Polis memuruna yumruk atan DBP'li Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında flaş gelişme! Dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, Mecliste!

Son dakika | Polis memuruna yumruk atan DBP'li Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında flaş gelişme! Dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, Mecliste!

Son dakika! DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, Meclis Başkanlığına ulaştı.

Son dakika | Polis memuruna yumruk atan DBP'li Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında flaş gelişme! Dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, Mecliste!

Son dakika! DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, Meclis Başkanlığına ulaştı.

12 Haziran'da İstanbul Kadıköy'de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan görüş yasağının kaldırılmasını isteyenler tarafından yürüyüş düzenlendi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirilecek yürüyüşün İstanbul ayağı için Kadıköy'de bir araya gelen kalabalık, Serasker Caddesi üzerinden Bahariye Caddesi'ne doğru terörist başı Öcalan lehine sloganlar atarak yürüdü. Güvenlik güçleri, gruba müdahale ederken yürüyüşe katılan HDP'li vekiller Ayşe Başaran ve Feleknas Uca polislere tehditler savurdu. DBP Milletvekili Salihe Aydeniz ise bir polise yumruk attı.
 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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