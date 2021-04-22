SON DAKİKA! Polis, Thodex Kadıköy merkezinde arama yapıyor!
Son dakika... 2 milyar dolar ile kayıplara karışan Faruk Fatih Özer'in kurucusu olduğu kripto para borsası Thodex'in Kadıköy merkezinde operasyon başlatıldı. Polis merkezde arama yapıyor...
Son dakika... 2 milyar dolar ile kayıplara karışan Faruk Fatih Özer'in kurucusu olduğu kripto para borsası Thodex'in Kadıköy merkezinde operasyon başlatıldı. Polis merkezde arama yapıyor...
AYRINTILAR GELECEK...
Thodex sahibi kaçtı! Binlerce kişi Thodex mağduru oldu!
Thodex hesabı olanlar ne yapmalı? Thodex nasıl şikayet edilir?
Kripto para vurgunu: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer 2 milyar dolarla kayıplara karıştı