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  3. SON DAKİKA! Polis, Thodex Kadıköy merkezinde arama yapıyor!

SON DAKİKA! Polis, Thodex Kadıköy merkezinde arama yapıyor!

Son dakika... 2 milyar dolar ile kayıplara karışan Faruk Fatih Özer'in kurucusu olduğu kripto para borsası Thodex'in Kadıköy merkezinde operasyon başlatıldı. Polis merkezde arama yapıyor...

SON DAKİKA! Polis, Thodex Kadıköy merkezinde arama yapıyor!
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