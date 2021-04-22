SON DAKİKA! Polis, Thodex Kadıköy merkezinde arama yapıyor! Son dakika... 2 milyar dolar ile kayıplara karışan Faruk Fatih Özer'in kurucusu olduğu kripto para borsası Thodex'in Kadıköy merkezinde operasyon başlatıldı. Polis merkezde arama yapıyor...

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