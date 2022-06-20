20 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 20 Haziran 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıIşıltısıyla göz alan bir cilde sahip olmak hiç de zor değil! Sağlıkla parlayan bir cilde sahip olmak için evde uygulayabileceğiniz 10 adım!İbrahim Tatlıses, oğlu için söyledikleriyle ortalığı inletti! "Canıma yetti artık! O oğlum dediğim varya! Evime domuz yağı sürmüşler!"Gelinim Mutfakta 20 Haziran 2022 Pazartesi puan durumu | 20 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?İsmi bile ağzı sulandırmaya yetiyor! Turşu suyu, sindirimi düzenliyor, kilo kontrolü sağlıyor...Son dakika | Trabzonspor'dan ayrılmıştı! Fenerbahçe, Anthony Nwakaeme'yi resmen açıkladı!Milli voleybolcu Zehra Güneş'in kardeşi İrem Güneş görenleri şaşkına çevirdi! Bu kadar benzerlik olamaz! Adeta ikizi gibi!Bu haber gülüşlerinizi yarıda kesebilir! Diş macunlarının yıllar içindeki fiyat değişimi yüzde 200'e dayandı!Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf Behlül'den beterleri de varmış dedirtti! "Hem dayımın karısıyla hem de amcamın karısıyla..."Son Dakika! Polise tokat atmıştı! DBP’li Saliha Aydeniz hakkında flaş gelişme!
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son Dakika! Polise tokat atmıştı! DBP’li Saliha Aydeniz hakkında flaş gelişme!

Son Dakika! Polise tokat atmıştı! DBP’li Saliha Aydeniz hakkında flaş gelişme!

Son dakika' Polise tokat atmasıyla ülkede deprem etkisi yaratan DBP’li Saliha Aydeniz’in, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karma komisyonun Perşembe günü toplanacağı bildirildi.

Son Dakika! Polise tokat atmıştı! DBP’li Saliha Aydeniz hakkında flaş gelişme!

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDPİstanbul ve Bursa'da, terörist başı Abdullah Öcalan'a 'özgürlük' için yürüyüşü düzenlemiş, polisin radarına yakalanmıştı. İki şehirde de yürüyüşe izin vermeyen polis ekiplerine, HDP'li Saliha Aydemir ve arkadaşları taş atmış, ülke gündeminde infiale yol açmıştı. Konuya ilişkin Süleyman Soylu'dan "Kadıköy’den gitmek isteyip direnenler gözaltında... Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir." açıklaması gelmişti.

Son Dakika! Polise tokat atmıştı! DBP’li Saliha Aydeniz hakkında flaş gelişme!

FLAŞ GELİŞME

Polise tokat atılmasıyla ilgili DBP’li Saliha Aydeniz’in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karma komisyonun Perşembe günü toplanacağı bildirildi.

Son Dakika! Polise tokat atmıştı! DBP’li Saliha Aydeniz hakkında flaş gelişme!

Son Dakika! Polise tokat atmıştı! DBP’li Saliha Aydeniz hakkında flaş gelişme!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT