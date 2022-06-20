Son Dakika! Polise tokat atmıştı! DBP’li Saliha Aydeniz hakkında flaş gelişme!

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, İstanbul ve Bursa'da, terörist başı Abdullah Öcalan'a 'özgürlük' için yürüyüşü düzenlemiş, polisin radarına yakalanmıştı. İki şehirde de yürüyüşe izin vermeyen polis ekiplerine, HDP'li Saliha Aydemir ve arkadaşları taş atmış, ülke gündeminde infiale yol açmıştı. Konuya ilişkin Süleyman Soylu'dan "Kadıköy’den gitmek isteyip direnenler gözaltında... Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir." açıklaması gelmişti.

FLAŞ GELİŞME

Polise tokat atılmasıyla ilgili DBP’li Saliha Aydeniz’in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karma komisyonun Perşembe günü toplanacağı bildirildi.