Son dakika! Portekiz-Türkiye maçının hakemi belli oldu!

Son dakika haberi... A Milli futbol takımımızın Dünya Kupası Elemeleri play-off maçında oynayacağı Portekiz karşılaşmasında görev alacak hakem belli oldu.

Buna göre Milli takımın oynayacağı bu zorlu müsabakada Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Portekiz – Türkiye maçı 24 Mart 2022 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.45'de başlayacak. Zorlu müsabaka Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak. Heyecan dolu müsabakaTRT 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MUHTEMEL 11'LER

Portekiz: Patricio, Cancelo, Fonte, Djalo, Mendes, Pereira, Sanches, Moutinho, Silva, Jota, Cristiano Ronaldo

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar, Merih, Rıdvan, Dorukhan, Berkan, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak