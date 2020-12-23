Son dakika... Prof. Dr. Orhan Kural'dan acı haber! Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınına yakalanan ve tedavi altına alındığı hastanede yoğun bakımda entübe edilen Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti.

Türkiye Gezginler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüs salgınına yakalanması nedeniyle 28 Kasım'da Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 9 Aralık'tan beri tedavisi süren Kural, yaşamını yitirdi.

Kural'ın ailesi, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi personeline yakın ilgileri ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

PROF. DR. ORHAN KURAL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Orhan Kural, 1950 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini Kadıköy Maarif Koleji'nde tamamladı. Kural, 1972'de ise İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi'ni bitirdi. Mayıs 1973'te burslu okuduğu New York Columbia Üniversitesi'nden Maden Yüksek Mühendisi, Eylül 1978'de ise "Doktor" unvanı aldı. İTÜ'de son dokuz yılı bölüm başkanı olmak üzere tam 44 yıl hizmet verdi.

Orhan Kural'ın biyografisine ilişkin detayları bilgiler aşağıdaki haberimizde...

Prof. Dr. Orhan Kural kimdir, kaç yaşında? Orhan Kural kitapları

Prof. Dr. Orhan Kural öldü mü? Orhan Kural neden öldü?