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  3. Son dakika: Putin, Biden'ı telefonla arayarak tebrik etti!

Son dakika: Putin, Biden'ı telefonla arayarak tebrik etti!

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin, Biden'ı tebrik etti.

Son dakika: Putin, Biden'ı telefonla arayarak tebrik etti!

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Kremlin'den yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi:

"Putin ile Biden, ilişkilerin karşılıklı çıkarlara dayalı bir biçimde normalleştirilmesi konusunda hemfikir oldu"

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Biden ve Putin, yeni START Anlaşması'nı, Ukrayna'yı, siber saldırıları,Afganistan'daki ABD askerlerinin öldürülmesi için para teklif edildiği iddialarını görüştü

Biden ile Putin, seçimlere müdahale iddialarını da görüştü."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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