Son dakika: Putin, Biden'ı telefonla arayarak tebrik etti!
Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin, Biden'ı tebrik etti.
Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kremlin'den yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi:
"Putin ile Biden, ilişkilerin karşılıklı çıkarlara dayalı bir biçimde normalleştirilmesi konusunda hemfikir oldu"
BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA
Beyaz Saray'dan yapılan açıklama ise şu şekilde:
"Biden ve Putin, yeni START Anlaşması'nı, Ukrayna'yı, siber saldırıları,Afganistan'daki ABD askerlerinin öldürülmesi için para teklif edildiği iddialarını görüştü
Biden ile Putin, seçimlere müdahale iddialarını da görüştü."