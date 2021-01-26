Son dakika: Putin, Biden'ı telefonla arayarak tebrik etti!

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi:

"Putin ile Biden, ilişkilerin karşılıklı çıkarlara dayalı bir biçimde normalleştirilmesi konusunda hemfikir oldu"

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Biden ve Putin, yeni START Anlaşması'nı, Ukrayna'yı, siber saldırıları,Afganistan'daki ABD askerlerinin öldürülmesi için para teklif edildiği iddialarını görüştü

Biden ile Putin, seçimlere müdahale iddialarını da görüştü."