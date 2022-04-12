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  3. Son dakika! Putin gemileri yaktı! Müzakereler çıkmaza girdi! "Ukrayna anlaşmadan saptı"

Son dakika! Putin gemileri yaktı! Müzakereler çıkmaza girdi! "Ukrayna anlaşmadan saptı"

Son dakika! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Müzakereler çıkmaza girdi, Ukrayna anlaşmadan saptı" ifadelerine yer verdi.

Son dakika! Putin gemileri yaktı! Müzakereler çıkmaza girdi! "Ukrayna anlaşmadan saptı"

Son dakika! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, müzakerelerin çıkmaza girdiğini, bu sebeple savaştan geri adım atmayacağını bildirerek, "Ukrayna'daki özel askeri operasyon plana uygun ilerliyor. Ukrayna'daki askeri operasyonla ilgili hiçbir şeyi gizlemeyeceğiz." ifadelerine yer verdi. Ukrayna'nın anlaşmadan saptığını söyleyen Putin, "Müzakere çıkmaza girdi" dedi.

Son dakika! Putin gemileri yaktı! Müzakereler çıkmaza girdi! Ukrayna anlaşmadan saptı

PUTİN DÜNYAYI ŞAŞKINA ÇEVİRMEYE DEVAM EDİYOR

Birbirinden çarpıcı açıklamalarıyla dünyada deprem etkisi yaratan Putin, son açıklamasında, Ukrayna'daki askeri operasyonun sona ermesi çatışmaların şiddetine bağlı. Ukrayna'daki askeri operasyonu başlatmak yerinde bir karardı. Buça'daki durum düzmeceden ibaret. Ukrayna İstanbul müzakerelerindeki anlaşmalardan uzaklaştı. Müzakereler çıkmaza girdi." ifadelerine yer verdi.

Son dakika! Putin gemileri yaktı! Müzakereler çıkmaza girdi! Ukrayna anlaşmadan saptıSon dakika! Putin gemileri yaktı! Müzakereler çıkmaza girdi! Ukrayna anlaşmadan saptı

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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