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Son dakika: Putin'den çarpıcı açıklama! "Kararımı bugün vereceğim"

Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rus ayrılıkçıların yaşadığı ve son günlerde saldırı ve patlama haberleri ile gündemden düşmeyen Donetsk ve Lugansk bölgelerine ilşkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Putin, "Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri’ni tanıma konusu hakkında bugün bir karar vereceğim." dedi.

Son dakika: Putin'den çarpıcı açıklama! "Kararımı bugün vereceğim"

Son dakika... Ukrayna ile gerilim tırmandığı Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri’ni tanıma konusu hakkında bugün bir karar vereceğim." ifadelerini kullandı.

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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