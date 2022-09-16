Son dakika | Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'teşekkür' geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın Semerkant kentinde temaslarını sürdürüyor. Dün Semerkant’a gelen ve ikili görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi’ne katıldı. İkili görüşmelerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesi 40 dakika sürdü.
Rusya Devlet Başkanı Putin, BM Dünya Gıda Programı'na katkılarından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.