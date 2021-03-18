Son dakika | Gerilim tırmanıyor! Beyaz Saray'dan Rusya'ya jet yanıt: "Biden, Putin'e katil demekten pişman değil"

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı açıklamada “Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile cuma ya da pazartesi günü online olarak görüşmeye hazırım” ifadesini kullandı.

Gerilimi düşüren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini muhafaza etmeli" ifadesini kullandı.

PUTİN'İN HAMLESİ SONRASI BEYAZ SARAY'DAN JET YANIT!

Beyaz Saray'dan Putin'in hamlesi sonrası, "Biden Putin'e katil demekten pişman değil" açıklaması geldi.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, Rusya ve Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündem oldu. 20 Ocak'ta ABD Başkanlık koltuğuna oturan Biden, Moskova'nın, ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini ve bunun bedelini ödeyeceğini öne sürdü. Biden, "Bence Rusya lideri Vladimir Putin bir katil" demişti.

Washington yönetimi, Rus lider Vladimir Putin’in 2020’de gerçekleşen ABD Başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını iddia etmişti. Moskova yönetimi bu iddiaları yalanlamış ve iddiaların asılsız olduğunu bugün dile getirmişti.

Rusya’nın 3 Kasım’da gerçekleşen seçimlerden önce Biden’a karşı karalama kampanyası düzenlediği belirtilirken Rusya’dan sabah saatlerinde sert bir açıklama gelmişti.

İddiaları temelsiz bulan Moskova yönetimi, “Hazırlanan bu raporda hiçbir bilgi ya da somut kanıt bulunmuyor” açıklamasını yapmıştı. Rus yetkililer, ABD’nin bu istihbarat raporunu kullanarak yeni yaptırımlar uygulayabileceğini dile getirdi. Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov da iddiaları yalanlayarak, “Bu iddialar temelsiz ve hiçbir kanıt yok. Bu tür hamleler ikili ilişkilere zarar veriyor” demişti.

ABD istihbaratı dün gece yayınladığı 15 sayfalık bir raporla Putin’in 2020’de gerçekleşen seçimlere müdahale etmeye çalıştığını öne sürmüş ve Rusya’nın seçimin ibresini Donald Trump çevirmeye çalıştığını aktarmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir katil olduğunu düşündüğünü söylemesi sonrası flaş bir gelişme yaşandı.

ABD Başkanı Biden'in Pennsylvania eyaletine yaptığı ziyaret sırasında ABC News sunucusu George Stephanopoulos'a verdiği mülakatta Rusya Devlet Başkanı Putin için kullandığı ifadeler üzerine değerlendirme yapan Kremlin Sözcüsü Peskov," Çok kötü ifadeler. Biden, Rusya ile ilişkileri geliştirmeyeceğini açıkça gösterdi. Kremlin buna göre hareket edecek" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik "katil" nitelendirmesine tepki göstererek, "Biden'in Putin'e yönelik ifadeleri çok kötü ve teamüllerden yoksun. Yaptığı yorumlar Biden'ın Rusya ile ilişkileri geliştirmek istemediğini açıkça gösteriyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün Amerikan kanalı ABC'ye verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “katil” olarak nitelendirmesinin ardından Washington-Moskova hattında tansiyon yükseldi. Biden'ın büyük yankı uyandıran sözlerine Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'dan yanıt geldi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, "Biden'ın Putin'e yönelik ifadeleri çok kötü ve teamüllerden yoksun. Yaptığı yorumlar Biden'ın Rusya ile ilişkileri geliştirmek istemediğini açıkça gösteriyor" dedi. Moskova yönetiminin bu durumu hesaba katacağını vurgulayan Peskov, "ABD ile ilişkilere yaklaşımımızı yakın gelecekte gözden geçireceğiz" ifadelerini kullandı.