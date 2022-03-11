Son dakika! Putin'den "Pozitif" haber! Ukrayna ile ilgili değişimi anlattı!

Son dakika! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile görüşmelerde belirli pozitif değişimler olduğunu söyledi. Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Igor Zhovkva'da iki ülke liderinin bir araya gelebileceğini söyleyerek, "Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşmeye hazır ancak bu müzakereler sırasında herhangi bir ödün vermeyecek" ifadelerini kullandı.

SOMUT ADIM ÇIKMASA DA, UMUT VAR

Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının bir araya gelerek gerçekleştirilen toplantının ardından ateşkes konusunda somut bir adım atılmasa da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile yapılan müzakerelerde pozitif gelişmeler olduğuna işaret etti. Duruma ilişkin Putin, görüşmelerin neredeyse her gün gerçekleştirildiğini belirterek, Çernobil nükleer santraline enerji tedarikini yeniden sağladığı için Lukashenko'ya da teşekkürlerini iletti.