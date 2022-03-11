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  3. Son dakika! Putin'den "Pozitif" haber! Ukrayna ile ilgili değişimi anlattı!

Son dakika! Putin'den "Pozitif" haber! Ukrayna ile ilgili değişimi anlattı!

Son dakika! Putin'den müzakereye ilişkin "Pozitif değişimler var" açıklaması geldi.

Son dakika! Putin'den "Pozitif" haber! Ukrayna ile ilgili değişimi anlattı!

Son dakika! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile görüşmelerde belirli pozitif değişimler olduğunu söyledi. Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Igor Zhovkva'da iki ülke liderinin bir araya gelebileceğini söyleyerek, "Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşmeye hazır ancak bu müzakereler sırasında herhangi bir ödün vermeyecek" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Putin'den Pozitif haber! Ukrayna ile ilgili değişimi anlattı!

SOMUT ADIM ÇIKMASA DA, UMUT VAR

Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının bir araya gelerek gerçekleştirilen toplantının ardından ateşkes konusunda somut bir adım atılmasa da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile yapılan müzakerelerde pozitif gelişmeler olduğuna işaret etti. Duruma ilişkin Putin, görüşmelerin neredeyse her gün gerçekleştirildiğini belirterek, Çernobil nükleer santraline enerji tedarikini yeniden sağladığı için Lukashenko'ya da teşekkürlerini iletti.

Son dakika! Putin'den Pozitif haber! Ukrayna ile ilgili değişimi anlattı!Son dakika! Putin'den Pozitif haber! Ukrayna ile ilgili değişimi anlattı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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