Son dakika: Rakı fiyatlarına zam mı geldi? Rakı fiyatları ne kadar, kaç TL? Efe Rakı zamlı rakı fiyatları 2021

Türkiye'de en çok zam uygulanan ürünler arasında yer alan rakı fiyatlarına yeni bir zam geldi. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Efe Rakı çeşitlerine zam geldiğini duyurdu. Söz konusu zammın ardından vatandaşlar da internet arama motorlarında araştırma yapmaya başladılar. Peki Rakı fiyatları ne kadar, kaç TL? Rakı zammı son dakika| Efe Rakı zamlı rakı fiyatları 2021 haberimizde...

SON DAKİKA RAKI FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın açıklamasına göre Efe Rakı fiyatlarına zam geldi. Aybaş zamlı fiyat listesini de sosyal medya hesabından paylaştı.

Aybaş bir kullanıcının zam hakkında sorusuna yanıt verdi. Aybaş söz konusu zamların ‘maliyet zammı’ olduğunu belirtirken yüzde 17 ile yüzde 25 bandında daha büyük ÖTV zammının da aralık sonu veya ocak başında geleceğini aktardı. TTB başkanının paylaştığı belgeye göre zam 15 Kasım’dan itibaren uygulanacak.

EFE RAKI ZAMLI RAKI FİYATLARI 2021 | RAKI FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Efe Rakı'nın zamlı fiyatları şu şekilde:

2021 Yeni Rakı Fiyatları

• 35'lik Yeni Rakı: 92,00 TL

• 50'lik Yeni Rakı: 129,00 TL

• 70'lik Yeni Rakı: 175,00 TL

• 100'lük Yeni Rakı: 249,00 TL

• 150'lik Yeni Rakı: 370,00 TL

• 35'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 100,00 TL

• 50'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 137,00 TL

• 70'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 190,00 TL

• 100'lük Yeni Rakı Yeni Seri: 257,00 TL

• 35'lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 109,00 TL

• 70'lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı: 151,00 TL

• 35'lik Yeni Rakı Ala: 115,00 TL

• 70'lik Yeni Rakı Ala: 225,00 TL

• 35'lik Yeni Rakı Uzun Demleme: 119,00 TL

• 70'lik Yeni Rakı Uzun Demleme: 230,00 TL

2021 Tekirdağ Rakı Fiyatları

• 35'lik Tekirdağ Rakısı: 96,00 TL

• 50'lik Tekirdağ Rakısı: 136,00 TL

• 70'lik Tekirdağ Rakısı: 189,00 TL

• 100'lük Tekirdağ Rakısı: 259,00 TL

• 35'lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi: 100,00 TL

• 70'lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi: 196,00 TL

• 35'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 105,00 TL

• 50'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 143,00 TL

• 70'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 198,00 TL

• 100'lük Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 269,00 TL

• 35'lik Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason: 110,00 TL

• 70'lik Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason: 215,00 TL

• 35'lik Tekirdağ Rakısı No: 10: 152,00 TL

• 70'lik Tekirdağ Rakısı No: 10: 255,00 TL

2021 Beylerbeyi Rakı Fiyatları

• 35’lik Beylerbeyi Rezerv: 104,00 TL

• 50’lik Beylerbeyi Rezerv: 143,00 TL

• 70’lik Beylerbeyi Rezerv: 194,00 TL

• 100’lük Beylerbeyi Rezerv: 259,00 TL

• 35’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 124,00 TL

• 50’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 169,00 TL

• 70’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 229,00 TL

• 100’lük Beylerbeyi Göbek Rakısı: 299,00 TL

• 300’lük Beylerbeyi Göbek Rakısı: 1.550,00 TL

• 450’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 2.100,00 TL

• 35’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 99,00 TL

• 50’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 137,00 TL

• 70’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 189,00 TL

• 100’lük Beylerbeyi Mavi Rakı: 247,00 TL

• 300’lük Beylerbeyi Mavi Rakı: 1.150,00 TL

• 450’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 1.800,00 TL

• 35’lik Beylerbeyi Beyoğlu Premium: 90,00 TL

• 70’lik Beylerbeyi Beyoğlu Premium: 170,00 TL

• 100’lük Beylerbeyi Beyoğlu Premium: 229,00 TL

2021 Altınbaş Rakı Fiyatları

• 35’lik Altınbaş Rakı: 99,50 TL

• 70’lik Altınbaş Rakı: 193,00 TL

2021 İzmir Rakı Fiyatları

• 35’lik İzmir Rakısı: 85,00 TL

• 50’lik İzmir Rakısı: 119,00 TL

• 70’lik İzmir Rakısı: 165,00 TL

• 100'lük İzmir Rakısı: 234,00 TL

• 35’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 87,00 TL

• 50’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 123,00 TL

• 70’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 171,00 TL

• 100'lük İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 239,00 TL

• 35’lik İzmir Rakısı Göbek: 100,00 TL

• 70’lik İzmir Rakısı Göbek: 191,00 TL

• 70’lik İzmir Herdem Sakızlı: 229,00 TL

2021 Tayfa Rakı Fiyatı

• 35’lik Tayfa Rakı: 60,50 TL

• 50’lik Tayfa Rakı: 87,00 TL

• 70’lik Tayfa Rakı: 118,00 TL

• 100'lük Tayfa Rakı: 172,50 TL

2021 Kulüp Rakı Fiyatı

• 35’lik Kulüp Rakı: 94,00 TL

• 70’lik Kulüp Rakı: 175,00 TL

2021 Yekta Rakı Fiyatı

• 35’lik Yekta Rakı: 68,00 TL

• 70’lik Yekta Rakı: 130,00 TL

• 100'lük Yekta Rakı: 183,00 TL

2021 Mercan Rakı Fiyatı

• 35’lik Mercan Rakı: 65,00 TL

• 70’lik Mercan Rakı: 130,00 TL

2021 Burgaz Rakı Fiyatı

• 35’lik Burgaz Rakı: 85,50 TL

• 50’lik Burgaz Rakı: 116,00 TL

• 70’lik Burgaz Rakı: 163,00 TL

2021 Ata Rakı Fiyatı

• 35’lik Ata Rakı: 68,00 TL

• 70’lik Ata Rakı: 131,00 TL

2021 Saki Rakı Fiyatı

• 70’lik Saki Rakı: 148,00 TL

• 70’lik Saki Rakı Gold Series: 175,00 TL

• 70’lik Saki Rakı Siyah Üzüm: 210,00 TL

2021 Anadolu Boğma Rakı Fiyatı

• 35’lik Anadolu Boğma Rakı: 84,00 TL

• 70’lik Anadolu Boğma Rakı: 157,00 TL

2021 Abbas Rakı Fiyatları

• 100’lük Abbas Rakı: 188,00 TL

2021 Çilingir Rakı Fiyatları

• 35’lik Çilingir Rakı: 73,50 TL

• 70’lik Çilingir Rakı: 140,90 TL

• 100’lük Çilingir Rakı: 198,90 TL

• 35’lik Çilingir Xtra Rakı: 82,00 TL

• 70’lik Çilingir Xtra Rakı: 164,50 TL

• 100’lük Çilingir Xtra Rakı: 220,00 TL

• 35’lik Çilingir Xtra Yaş Üzüm Rakı: 83,50 TL

• 70’lik Çilingir Xtra Yaş Üzüm Rakı: 166,90 TL