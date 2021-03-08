Yaz tatili ne zaman? | Yaz tatili ne zaman başlayacak 2021?Akça isminin anlamı nedir, Akça ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Rasim Öztekin kimdir? Nereli? | Rasim Öztekin öldü mü?Son dakika | Rasim Öztekin yaşamını yitirdiYaz tatili ne zaman başlayacak? Bakan Selçuk açıkladı!8 Mart Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Dimitris Pelkas kimdir? | Sakatlandı mı? | Dimitris Pelkas son durumu nasıl?Konyaspor 0 - 3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCUPelkas'ın son durumu belli oldu!Tepki çekmişti! Almanya'da maskeden kazanç sağlayan iki milletvekili istifa etti
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Rasim Öztekin yaşamını yitirdi

Son dakika | Rasim Öztekin yaşamını yitirdi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ünlü oyuncu Rasim Öztekin'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Son dakika | Rasim Öztekin yaşamını yitirdi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ünlü oyuncu Rasim Öztekin'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ünlü oyuncunun geçirdiği kalp rahatsızlığının sonra Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdehalelere rağmen yaşamını yitirdiğini ifade eden Bakan Koca üzüntüsünü dile getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun."

Son dakika | Rasim Öztekin yaşamını yitirdi

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, 7'den 70'e herkesin sevdiği bir sanatçıydı.

Rasim Öztekin hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayabilirisniz...

Rasim Öztekin kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Rasim Öztekin öldü mü? Sağlık durumu nasıl?Rasim Öztekin kimdir? 

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
2
0
0
1
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT