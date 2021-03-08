Son dakika | Rasim Öztekin yaşamını yitirdi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ünlü oyuncu Rasim Öztekin'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ünlü oyuncunun geçirdiği kalp rahatsızlığının sonra Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdehalelere rağmen yaşamını yitirdiğini ifade eden Bakan Koca üzüntüsünü dile getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun."

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, 7'den 70'e herkesin sevdiği bir sanatçıydı.

Rasim Öztekin hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayabilirisniz...

Rasim Öztekin kimdir?