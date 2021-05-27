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  3. Son dakika | Real Madrid'de ikinci Zinedine Zidane dönemi sona erdi: İstifa etti

Son dakika | Real Madrid'de ikinci Zinedine Zidane dönemi sona erdi: İstifa etti

Son dakika... Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, görevinden istifa etti. Kulüp yaptığı açıklamayla Zidane'nin istifasını doğrularken başarılı teknik direktörün Real Madrid'in kalbinde olduğu ifade edildi.

Son dakika | Real Madrid'de ikinci Zinedine Zidane dönemi sona erdi: İstifa etti

Son dakika... Real Madrid'de alınan başarısız sonuçların ardından istifa edeceği konuşan Teknik Direktör Zinedine Zidane, görevinden istifa etti. 

Eflatun beyazlılardan yapılan açıklamada, Zidane'in kulübe teknik direktörlük görevini bırakmaya karar verdiği belirtildi. 

Zidane'nin kararına saygı gösterildiğinin altının çizildiği açıklamada, Zidane'nin Real Madrid'in en büyük efsanelerinden biri olduğu kaydedildi. Açıklamada Zidane'nın Real Madrid'in kalbinde olduğu, ve Madrid'in her zaman onun evi olduğu ifade edildi. 

Son dakika | Real Madrid'de ikinci Zinedine Zidane dönemi sona erdi: İstifa etti

YERİNE GEÇECEK İSİM BELLİ OLDU

Dış basında yer alan habere göre Zinedine Zidane'den boşalan teknik direktörlük görevi için Juventus'un eski teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin isminin geçtiği belirtiliyor.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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