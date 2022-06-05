Son dakika! Real Madrid'e büyük şok! Başantrenör Pablo Laso kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı!
Son dakika! Real Madrid kulübünün yaptığı açıklamaya göre, 54 yaşındaki başantrenör Pablo Laso fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Son dakika! Real Madrid, 54 yaşındaki başantrenörü Pablo Laso'nun bu sabah kalp krizi geçirdiğini açıkladı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yapılan açıklamada: 'Koçumuz Pablo Laso, bugün erken saatlerde kalp krizi geçirdi ve Sanitas La Moraleja hastanesine kaldırıldı" ifadeleri yer aldı.
FİNALDE ANADOLU EFES'İN RAKİBİYDİ
Euroleague'de üst üste ikinci kez şampiyonluk yaşayan Anadolu Efes'in bu sezon finaldeki rakibi Pablo Laso'nun çalıştırdığı Real Madrid olmuştu.