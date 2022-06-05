Son dakika! Real Madrid'e büyük şok! Başantrenör Pablo Laso kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı!Sağlığını düşünenler bu yöntemleri mutfağında uygulasın!Bursa'da zincirleme kaza dehşeti yaşattı! 3 araç birbirine girdi!Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeledi! Tarih vererek duyurdu! 3600 ek gösterge meselesi çözüme kavuştu!Süper Loto sonuçları 5 Haziran 2022 Pazar | 5.06.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı5 Haziran 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 05.06.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranıNilüfer'in acı günü! Paylaşımıyla sevenlerini üzdü. Eski sevgilisi hayatını kaybettiŞovmen Mehmet Ali Erbil muzurluktan asla vazgeçmiyor! Bu kez de Tuğba Ekinci'ye el atan şovmen, sınırları zorladı!Gülşen'in 'absürt' sahne kıyafeti ünlü fenomeninin diline düştü! Çok fena dalga geçti! "Duştayken sahneye çıkmış..."2022 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı | LGS 2022 MEB sayısal, sözel bölüm sorular ve cevaplar PDF
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Son dakika! Real Madrid'e büyük şok! Başantrenör Pablo Laso kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı!

Son dakika! Real Madrid'e büyük şok! Başantrenör Pablo Laso kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı!

Son dakika! Real Madrid kulübünün yaptığı açıklamaya göre, 54 yaşındaki başantrenör Pablo Laso fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Son dakika! Real Madrid'e büyük şok! Başantrenör Pablo Laso kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı!

Son dakika! Real Madrid, 54 yaşındaki başantrenörü Pablo Laso'nun bu sabah kalp krizi geçirdiğini açıkladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan açıklamada: 'Koçumuz Pablo Laso, bugün erken saatlerde kalp krizi geçirdi ve Sanitas La Moraleja hastanesine kaldırıldı" ifadeleri yer aldı.

FİNALDE ANADOLU EFES'İN RAKİBİYDİ

Euroleague'de üst üste ikinci kez şampiyonluk yaşayan Anadolu Efes'in bu sezon finaldeki rakibi Pablo Laso'nun çalıştırdığı Real Madrid olmuştu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
1
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT